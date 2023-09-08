В материалах говорится о недавних боях под селом Работино, в ходе которых бойцы ВС РФ уничтожили хвалёный британский танк Challenger 2, оснащённый якобы самой крепкой бронёй в мире.

Российская армия в ходе украинского конфликта смогла развеять миф о «непобедимости зарубежных танков». Об этом рассказали в публикации Национального радио Китая (CNR) в недавно запущенной социальной сети WeChat.

В материале указано, что в противостоянии возле населенного пункта Работино, находящегося в Запорожской области, российские военные уничтожили британскую боевую машину Challenger 2. Как утверждает военный обозреватель Вэй Дунсюя, прецедент стал доказательством уязвимости зарубежной техники.

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Иностранные военные эксперты длительное время утверждали, что их танк Challenger 2 имеет передовую защиту. На официальном портале британского МО была надпись, что боевая машина ещё ни разу не терпела поражения от противника. Российские военнослужащие стали первыми в мире, кто доказал обратное.

Во время иракского противостояния британская бронированная единица показала себя исключительно с лучшей стороны, но в украинском конфликте данная результативность не была продемонстрирована. Во многом положение изменилось из-за оснащения российских военнослужащих. В их разнообразном арсенале есть боевая авиация, штурмовики, беспилотники «Ланцет», барражирующие боеприпасы и многое другое. Снаряды созданы для того, чтобы атаковать с неожиданных углов.

Ранее в ходе украинского конфликта уничтожили множество немецких боевых машин «Леопард». Американские модели Abrams и французские Leclerc пока не были замечены в области СВО. Технику опасаются передавать в распоряжение украинских военных из-за страха её уничтожения.