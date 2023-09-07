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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Началась бесплатная раздача Spelldrifter — гибрида RPG и ККИ
Игру можно получить в Epic Games Store до 14 сентября 2023 года

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Магазин Epic Games Store приступил к бесплатной раздаче проекта Spelldrifter. Игра является достаточно интересным сочетанием карточной и тактической «ролевухи». Пользователи из РФ имеют свободный доступ к тайтлу, не потребуется изворачиваться, чтобы добавить проект в свой аккаунт.

В игре присутствуют элементы, характерные для тактических пошаговых ролевых игр. К таковым относятся бои по позициям. Также предусмотрены обширные возможности и тонкие подстройки. По мнению отдельных геймеров, Spelldrifter соотносим с классическими представителями жанров благодаря характерной механике и системе прокачки.

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Пусть проект и представляет собой «мешанину» из жанров, но это расширяет область взаимодействия геймеров со вселенной. Игрокам потребуется научиться ловко управляться с доступными ресурсами, чтобы продвигаться дальше по сюжету.

В основе игры лежит рассказ о группе авантюристов, отважившихся на исследование города под названием Старфолл. Он сформировался в месте падения метеорита, а также на близлежащих территориях.

Spelldrifter уже есть в свободном доступе. Предложение актуально только до 14 сентября. Магазин уже объявил о следующей бесплатной раздаче – симуляторе 911 Operator.

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