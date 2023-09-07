В США у игры 3,6 балла из 5, в Великобритании — 3,5 балла, а вот в России только 1,5 балла, в основном из-за отсутствия поддержки русского языка.

Через пару дней с момента релиза Starfield в Microsoft Store сформировалась приблизительная оценка со стороны геймеров. Мнения существенно отличаются в разных регионах.

Наивысший балл был поставлен испанскими игроками. Они оценили проект на 3,9 балла из 5. В США, Британии, Франции и Италии средняя оценка составляет 3,6 балла из 5. Но вот в российском сегменте пользователи оценили проект всего в 1,5 балла.

реклама

Starfield можно назвать наиболее противоречивым проектом нынешнего года. Геймеры имеют кардинально отличающиеся позиции. Одни жалуются на медленный старт и чрезмерную нагрузку в самом начале. Другие же, напротив, рады такой особенности, углубляясь в изучение механик и лора с первых секунд.

Из плюсов пользователи отмечают плавные 30 fps, разнообразие квестов, открытый мир, а также генерируемые подземелья, отличающиеся по содержимому. Также игроки высоко оценил геймплей на звездолетах.

Среди тех, кто положительно отнесся к проекту, все равно проскальзывает недовольство из-за отсутствия русского языка. Для некоторых геймеров этот момент может быть критичным, так как не все владеют английским на уровне, достаточном для понимания речи персонажей.

А теперь перейдем к отрицательным отзывам. Их, на удивление, много. К основным жалобам игроков относится однообразный геймплей, отсутствие затягивающего сюжета, множество загрузок и кат-сцен, ограниченность полетов в космосе. Отдельно геймеры обратили внимание на низкую производительность на консоли. На ПК ситуация чуть лучше.

Баги – отдельная тема для разговоров. Проекты Bethesda известны своим количество ошибок во время запуска. И Starfield не стал исключением.

В Steam у игры дела значительно лучше. Общий рейтинг находится в пределах 83%. Он был составлен на основе 23 000 отзывов.