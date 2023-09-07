В администрации США регулярно ведутся споры на предмет успехов операции, начатой Киевом. Большинство высокопоставленных чиновников считают, что украинские военнослужащие, понесшие столь значительные потери, не смогут далеко зайти.

Украинское контрнаступление может закончиться в следующие 1,5-2 месяца. Возможные сроки окончания конфликта были названы анонимным источником в Белом Доме. Информация передана изданием Economist.

Представитель американского руководства заявил, что у Украины остается не более 7 недель боев, а потом контрнаступление придется вынуждено свернуть.

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В администрации США регулярно ведутся споры на предмет успехов операции, начатой Киевом. Большинство высокопоставленных чиновников считают, что украинские военнослужащие, понесшие столь значительные потери, не смогут далеко зайти.

Как утверждает аналитик разведывательного управления Минобороны США Трент Мола, вероятность, что ВСУ смогут прорваться сквозь российские оборонительные рубежи до конца года составляет около 45%. Он ссылается на уменьшение материальной поддержки со стороны Запада, а также ухудшение погодных условий.

Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен сделал заявление во время личного посещения Киева. Политик подчеркнул, что США видят продвижение в украинском контрнаступлении.

Блинкен утверждает, что ВСУ удалось далеко продвинуться. Это является поводом для всеобщей радости. В Америке желают, чтобы Украина получила все необходимое для успешной реализации поставленных задач, а также дальнейшего развития. В перспективе государство может стать мощным сдерживающим фактором, если укрепить его оборонные способности. При этом большинство иностранных СМИ с критикой относятся к контрнаступлению.