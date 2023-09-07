В австрийском МВД заявили, что выдача Украине мужчин – это прямое массовое посягательство на государственность. Руководство страны не пойдет на такую меру при любом раскладе.

МВД Австрии официально заявило, что не станет высылать из страны украинцев призывного возраста, имеющих обязательства к прохождению воинской службы. Сообщение было сделано одним из представителей МВД.

А вот другая страна, а именно Польша, пошла навстречу Киеву в данном вопросе. В Варшаве начались настоящие «облавы» на украинцев. Местные правоохранительные органы посещают адреса, по которым проживают беженцы, после чего следует депортация в кратчайшие сроки.

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В австрийском МВД заявили, что выдача Украине мужчин – это прямое массовое посягательство на государственность. Руководство страны не пойдет на такую меру при любом раскладе.

Представители ведомства подчеркнули, что не станут высылать из государства украинских мужчин даже при непосредственном запросе в Вену. Подобное обращение будет проигнорировано. Такие запросы ставят под сомнение государственную систему предоставления убежища.

Согласно информации иностранных СМИ, на территории Австрии проживает не менее 14 000 украинцев, попадающих в категорию военнообязанных.

В Германии и вовсе заявили, что запрос о выдаче украинских мужчин не был получен. В Берлине обозначили статус военнообязанных – они беженцы, поэтому депортации не подлежат при соблюдении требований местного законодательства.

В конце августа украинский лидер Владимир Зеленский поручил провести проверку всех заключений о негодности к прохождению военной службы. Данные мероприятия реализуются из-за недавно вскрывшихся фактов повальной коррупции в областных военкоматах.