В сообщении радиостанции указано, что у «рамочного контракта» нет конкретных деталей. К примеру, отсутствует описание разновидностей боеприпасов, их точное количество. Наличие документа предоставляет возможность европейским странам делать заказы на польских заводах.

Польша заключила рамочный контракт на изготовление крупнокалиберных снарядов для Украины. Об этом стало известно из сообщения радиостанции RMF FM.

Варшава заключила договор с EDA. Государство и ведомство совместно приобретут снаряды калибра 155 мм.

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Ранее от EDA поступили сведения о заключении восьми аналогичных соглашений. Оборонное ведомство планирует закупить боеприпасы для Киева, заручившись поддержкой союзнических государств.

В сообщении радиостанции указано, что у «рамочного контракта» нет конкретных деталей. К примеру, отсутствует описание разновидностей боеприпасов, их точное количество. Наличие документа предоставляет возможность европейским странам делать заказы на польских заводах.

Сейчас большая часть государств находится в процессе формирования заказов. После, как только все они будут готовы, EDA создаст общий запрос для европейской промышленности. Об этом радиостанция узнала от одного из высокопоставленных чиновников, отказавшегося раскрыть личность.

В сообщении сказано, что польские заводы будут производить снаряды 155 мм. Также есть предпосылки к тому, что заказы на изготовления поступят до конца сентября.

Москва неоднократно отправляла европейским государствам ноту из-за экспорта вооружения в Украину, предупреждая, что посылки, содержащие снаряды или технику, станут целью для российских военных.

В российском МИД считают, что страны НАТО не просто усугубляют конфликт, а «играют с огнем». Если же оценить результаты контрнаступления, становится понятно, что поставки вооружения не несут какой-либо пользы для Украины, напротив, дела государства становятся всё хуже.

Европейские пакеты военной помощи не являются предпосылками для начала мирных переговоров между Москвой и Киевом, о чем много раз заявляли в Кремле.