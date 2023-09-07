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Польша заключила рамочный контракт на изготовление крупнокалиберных снарядов для Украины. Об этом стало известно из сообщения радиостанции RMF FM.
Варшава заключила договор с EDA. Государство и ведомство совместно приобретут снаряды калибра 155 мм.
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Ранее от EDA поступили сведения о заключении восьми аналогичных соглашений. Оборонное ведомство планирует закупить боеприпасы для Киева, заручившись поддержкой союзнических государств.
В сообщении радиостанции указано, что у «рамочного контракта» нет конкретных деталей. К примеру, отсутствует описание разновидностей боеприпасов, их точное количество. Наличие документа предоставляет возможность европейским странам делать заказы на польских заводах.
Сейчас большая часть государств находится в процессе формирования заказов. После, как только все они будут готовы, EDA создаст общий запрос для европейской промышленности. Об этом радиостанция узнала от одного из высокопоставленных чиновников, отказавшегося раскрыть личность.
В сообщении сказано, что польские заводы будут производить снаряды 155 мм. Также есть предпосылки к тому, что заказы на изготовления поступят до конца сентября.
Москва неоднократно отправляла европейским государствам ноту из-за экспорта вооружения в Украину, предупреждая, что посылки, содержащие снаряды или технику, станут целью для российских военных.
В российском МИД считают, что страны НАТО не просто усугубляют конфликт, а «играют с огнем». Если же оценить результаты контрнаступления, становится понятно, что поставки вооружения не несут какой-либо пользы для Украины, напротив, дела государства становятся всё хуже.
Европейские пакеты военной помощи не являются предпосылками для начала мирных переговоров между Москвой и Киевом, о чем много раз заявляли в Кремле.