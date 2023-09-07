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Сунак пообещал Зеленскому поддержать «усилия G20 по обходу» зерновой блокады
Премьер-министр дал слово, что поддержит усилия государств G20, стремящихся обойти российскую блокаду. Цель – вернуть поставки зерна, критично необходимых целому ряду стран.

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Между британским премьер-министром Риши Сунак и украинским лидером Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Представитель королевства пообещал, что приложит все усилия, чтобы группа G20 смогла обойти «зерновую блокаду». Об этом стало известно от официального представителя руководителя британского кабмина. Его слова процитировало агентство Reuters.

Премьер-министр дал слово, что поддержит усилия государств G20, стремящихся обойти российскую блокаду. Цель – вернуть поставки зерна, критично необходимых целому ряду стран.

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Ранее стало известно, что выход России из зерновой сделки стал причиной блокады ключевых экспортных маршрутов из Украины. Значительно ухудшило положение нанесение ракетных ударов по портовой инфраструктуре Одессы.

Все эти факторы стали причиной потери заработка украинских фермеров. Значительная часть зерновых культур на мировой рынок поступает именно из этого государства.

Согласно мнению экспертов, большинство хозяйств может обанкротиться уже в ближайшее время. Это станет значительным ударом не только для сельскохозяйственной отрасли, но и для украинской экономики. Стране необходимо в кратчайшие сроки решить проблему поставок зерна.

С 17 июля перестала действовать сделка, в рамках которой осуществлялся беспрепятственный экспорт зерновых культур и российской сельхозпродукции на мировые рынки. Соглашение расторгнуто по причине того, что Запад игнорирует требования Москвы. Все пункты, обозначенные Россией как обязательные, не выполнены.

Президент РФ Владимир Путин недавно выступил в Сочи после проведенных переговоров с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Российский руководитель подчеркнул, что государство может оперативно вернуться к сделке, как только Запад выполнит поставленные условия.

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