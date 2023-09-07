Пиковый онлайн в Steam превысил 269 тыс. геймеров

Генеральный директор Xbox Фил спенсер рассказал, что космический RPG-экшен Starfield уже опробован 1 млн пользователей. Это суммарное число запусков игры с двух платформ. Данный результат зафиксировали ещё в день релиза.

Новинка от компании Bethesda смогла обновить рекорд по одновременному максимальному числу онлайна в Steam. Игра преодолела отметку в 269 000 человек. Спенсер выразил искреннюю благодарность фанатам, а также поздравил создателей проекта с достижением.

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Но Starfield все равно отстает по показателям онлайна от другой долгожданной новинки этого года – Baldur’s Gate 3. Пользователи продолжают интересоваться этой вселенной, ставя рекорды и достижения.

Игра от Larian вышла больше месяца назад, но ей до сих пор удается удерживать стабильный онлайн. Количество людей в Baldur’s Gate 3 превышает пиковые показатели Starfield в день релиза.

Полноценный релиз космической RPG состоялся 6 сентября нынешнего года. Проект вышел сразу на двух платформах – компьютере и консолях Xbox. Игру также добавили в библиотеку сервиса Game Pass. Владельцы премиальных изданий смогли ознакомиться с новинкой на 5 дней раньше остальных, в целом оставшись довольными игрой.