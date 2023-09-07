Об инициативе рассказал глава ведомства Максут Шадаев

Минцифры рассчитает заключить соглашение с корпорациями Samsung и Apple о предустановке российского магазина приложений RuStore на устройства, которые продаются на территории РФ. Сообщение поступило от министра цифрового развития, связи и коммуникации Максута Шадаева во время беседы с журналистами.

Сейчас продукция корпораций ввозится в Россию по параллельному импорту. Ранее Минпромторг составил перечень товаров, которые могут реализовываться на территории государства.

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С точки зрения Шадаева, Россия может заключить договоренности с производителями мобильной техники, даже с теми, кто поставляет продукцию не в рамках параллельного импорта.

Министр подчеркнул, что в ближайшее время Samsung направят письмо со схемой, ныне применяемой в Apple. Речь идёт про то, что установка приложений осуществляется с учётом местоположения пользователя.

Данная модель позволит людям, купившим технику Samsung, устанавливать региональный пакет программ при активации устройства. Если пользователь выбирает русский язык и РФ, он должен получить все те же возможности, что предлагает Apple.

Шадаев уточнил, что американская корпорация добросовестно выполняет свои обязательства по предустановке иных российских приложений. Сейчас ведутся переговоры с Apple о расширении пакета программ.

Согласно словам министра, около 75% устройств соблюдают требования предустановки. Теперь речь идёт про внедрение отечественного магазина – RuStore.

Шадаев верит, что им удастся договориться с производителями. Пакеты приложений будут изначально устанавливаться на заводах. Пользователям останется лишь активировать устройство и выбрать желаемый регион.

Внедрить RuStore необходимо на ещё не изготовленные смартфоны. Если попытаться интегрировать магазин в экспортированную продукцию, вскрыв коробки, это станет поводом для потери гарантии.