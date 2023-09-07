Меган Фокс, известная по серии «Трансформеры», озвучит Нитару в Mortal Kombat 1. Лицо Нитары также моделировали с внешности актрисы. Разработчики выпустили целый трейлер, посвященный сотрудничеству с Меган Фокс.

Авторы файтинга Mortal Kombat 1 рассказали о вводе интересной героини. Персонаж Нитара не только озвучена известной актрисой и моделью Меган Фокс, даже её внешность дизайнеры взяли в качестве прототипа. Об этом рассказали в видеоролике, размещенном на официальном портале проекта.

Меган Фокс занималась озвучиванием вампирши. Дизайнеры посчитали, что у актрисы подходящая внешность, поэтому при моделировании Нитары использовали данные модели. При этом не уточнялось, принимала ли актриса участие при записи захвата движений.

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Нитару впервые ввели в серии игр в проекте Mortal Kombat: Deadly Alliance, которую выпустили ещё 21 год назад. Персонаж – вампирша, пребывшая на «смертельную битву» из реальности Ватернус. Для поддержания жизни ей требуется кровь, но главным отличием от своих «сородичей» является преданность собственному народу. Нитара – нейтральный персонаж, в некоторые моменты даже положительный.

Меган Фокс и ранее была замечена в сотрудничестве с гейм-индустрией. До этого ей довелось принять участие в рекламе проекта Diablo IV. Актриса снялась в небольшом ролике.





Игра Mortal Kombat 1 выйдет во второй половине сентября этого года. Проект выпустят на все платформы. Владельцы премиального издания получат доступ к релизу на 5 дней раньше остальных.

Mortal Kombat 1 является переизданием классической версии. В игру введут всех старых персонажей, а также будет камео некоторых героев из последующих частей. Согласно утекшей в сеть информации, персонажи из DLC, к примеру, Хоумлендер, не будут добавлены в проект.