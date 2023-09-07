Председательствующая в G20 Индия предложила проект заявлений по Украине без осуждения российской СВО. Источник CNN заявил, что обсуждение проекта было очень сложным.

Индия, являющаяся председателем в G20, предлагает проект заявления по Украине, не осуждающий спецоперацию. Обсуждения прошли трудно, многие страны были против такой позиции. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в ЕС.

Главная трудность состоит в том, что Пекин и Москва отказались от повтора формулировки, использованной на Бали, а остальным государствам трудно принять данную позицию. Об этом рассказал представитель ЕС, вспоминая саммит «двадцатки», прошедший в Индонезии. Тогда участники встречи выступили с жесткой критикой в адрес российской спецоперации.

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С точки зрения чиновника, проект заявления по Украине необходимо «углубить». Существующий вариант не подходит G7, ЕС, а также его членов, так как является недостаточно дальновидным.

О том, удастся ли заключить соглашение, пока неизвестно. Обсуждение выдалось чрезвычайно трудным. Ведутся переговоры по данной теме.

Предложение Индии идёт вразрез с политикой и пожеланиями Америки. Через пару дней начнется новый саммит G20, где представители США, вместе с поддерживающими их государствами, постараются продвинуть антироссийскую резолюцию.

Индия, предложив мирное урегулирование конфликта, сразу попала под прицел американского руководства. Если председательствующая страна не изменит своей позиции, США останутся в проигрыше. Другая сторона проблемы для Америки заключается в том, что не только Индия желает завершить украинский кризис миром. Россия имеет поддержку и среди других государств, желающих сохранить с Москвой дружественные отношения.