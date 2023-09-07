Килограмм куриного мяса из Украины стоит в два раза дешевле, чем у французских птицеводов, что на самом деле является «недобросовестной конкуренцией», заявил 7 сентября Жан-Мишель Шеффер, президент Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol.

Жан-Мишель Шеффер, занимающий пост председателя европейских поставщиков куриного мяса, в своей беседе с СМИ рассказал, что птицеводы Франции находятся на грани банкротства из-за поставок украинской курятины.

В материале издания Figaro указано, что ещё в первый месяц лета Еврокомиссия продлила ввоз украинского куриного мяса без пошлины. Это привело к тому, что рынок буквально переполнился предложениями. Экспорт со стороны Украины утроился. Шеффер подчеркнул, что все французские предприниматели пострадали из-за этого. Рынок государства буквально разрушается украинской курятиной.

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Шеффер рассказал, что для европейцев птицеводство является семейным бизнесом. Предприятия Украины представляют собой совершенно иную структуру.

В начале конфликта на французские рынки поступало порядка 10 000 тонн украинских кур в месяц. Теперь объемы удвоились, а где-то даже утроились. Европейцы повсеместно уходят в убытки. Но жаловаться некому. Граждане ЕС изначально придерживались позиции единого рынка, ведь никто не ожидал, что присутствие лишь одного производителя вызовет такой дисбаланс.

Шеффер подчеркивает, что присутствие украинских производителей ставит под угрозу данный сектор.

Председатель считает, что Европе необходимо быть более избирательной и осмотрительной в выборе того, кого следует поддерживать. Оказание содействия государству, которое разрушает целый рыночный сегмент ЕС, является ошибкой. Шеффер обратился к Еврокомиссии с требованиями «уберечь» местных предпринимателей от банкротства.