Согласно информации агентства, следующая цель – достижение компромисса с Москвой. Французский чиновник рассказал, что Индия по-прежнему не желает осудить российскую спецоперацию. Стоит уточнить, что именно она проводит саммит в 2023 году.

Государства G20 пришли к соглашению в отношении формулировок по российской спецоперации. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg, сославшееся на высокопоставленного чиновника из Франции. Согласно поступившим данным, договоренности были заключены по причине смягчения китайских позиций.

Ранее Пекин предпочитал не вмешиваться напрямую в конфликт, сохраняя нейтралитет. Теперь же китайские дипломаты, принявшие участие в переговорах по подготовке итогового коммюнике саммите G20, смягчили свою позицию. Иные подробности чиновником не приводятся.

реклама

Согласно информации агентства, следующая цель – достижение компромисса с Москвой. Французский чиновник рассказал, что Индия по-прежнему не желает осудить российскую спецоперацию. Стоит уточнить, что именно она проводит саммит в 2023 году.

Большая часть стран, принимавших участие в мероприятии, выступили с осуждением спецоперации. При этом конечный документ содержал и иные позиции. На предыдущих встречах лидеров стран итоговые заявления не удалось согласовать, так как присутствуют расхождения во мнении в отношении украинского конфликта.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби рассказал о надеждах Америки. США верят, что после проведения саммита в Индии его участники примут совместное заявление, но в чиновники понимают, что достичь общего решения будет не так и просто.

Кирби подчеркнул, что невозможно настроить 20 часов, чтобы они били в унисон.

С точки зрения политика, совместное заявление входит в сферу интересов не только Америки, но и Индии. Однако украинский конфликт является преградой к принятию совместных решений. Россия и Китай откажутся ставить свои подписи на заявление, с которым выражают согласие все остальные страны международного сообщества.