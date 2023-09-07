По словам экс-разведчика, США не смогут смириться с поражением, поэтому продолжат поставлять Украине оружие.

Зарубежные страны во главе с Америкой понимают, что украинское контрнаступление провалилось, но принять и осознать это выше их сил. Такую позицию озвучил бывший агент MI6 Аластер Крук, беседуя с представителями канала YouTube Judging Freedome.

Специалист уверен, что все ответственные за контрнаступление признали его провал. В Белом доме пришли к очевидным выводам. Но чиновники и представители власти не могут смириться с этим.

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Согласно мнению эксперта, Америка придерживается позиции продолжения и усугубления конфликта. Но дальнейшая эскалация не является решением проблем. Крук считает, что именно для этого Байден допускает нанесение ударов БПЛА по российской территории. Это открытая провокация, стимулирующая к продолжению конфликта.

Но удары по регионам РФ работают не так, как требуется. Россияне ожесточаются, на одну атаку беспилотником следует череда серьезных ответов. Однажды Байден может так накалить ситуацию, что Москву будет уже просто не остановить.

Ранее Крук рассказал об опасениях Киева. Руководство Украины боится, что американский лидер Джо Байден принудит Владимира Зеленского к началу мирных переговоров с Россией, чтобы сохранить свой пост главы Белого Дома. Данный факт вызвал настоящую панику среди киевских властей.

Украинское контрнаступление длится свыше 3 месяцев. ВСУ пошли в атаку сразу с нескольких направлений, рассчитывая сходу прорвать российские оборонительные рубежи. Пехота, при поддержке иностранной техники, шла сквозь «серую зону», но украинским военнослужащим так и не удалось добраться до первой линии обороны.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что контрнаступление является провалившейся операцией.