Центробанк России с 14 до 22 сентября равномерно продаст валюту на 150 миллиардов рублей. Об этом сообщил регулятор.

Центробанк принял решение об ускорении продажи валют почти в 10 раз, чтобы погасить валютный выпуск евробондов. К реализации меры приступят уже в середине сентября. С точки зрения регулятора, так удастся добиться снижения волатильности.

На официальном портале ЦБ размещено объявление о том, что в период с 14 по 22 сентября состоится массовая распродажа зарубежной валюты. Суммарная стоимость составит около 150 млрд рублей.

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Кратко пройдемся по механизму приобретения и продажи валюты ЦБ. Банк, являясь агентом Минфина, совершает валютные операции на открытом рынке, согласно объему доходов от реализации нефти и газа. В августе бюджет перешел от продажи юаней к покупке, так как увеличились данные поступления. Из-за этого регулятор решил не совершать подобных операций до конца 2023 года, чтобы понизить волатильность рубля.

Вместе с тем в ЦБ реализуют параллельную продажу юаней без учета прибыли от реализации нефти и газа. Данный механизм предусматривает, что каждые 6 месяцев будет пересматриваться сумма продажи юаней.

Регулятору необходимо срочно реализовать иностранную валюту, чтобы погасить выпуск евробондов. Те, кто удерживают еврооблигации, получат выплаты в рублях. Как только часть из них будет погашена, удастся снова приобрести иностранную валюту.

Российская валюта тут же изменила свои позиции после публикации сообщения. Евро и доллар, пусть и незначительно, подешевели, но через час обратно поднялись в цене.

Данное решение ЦБ позволит понизить риски при выплате средств держателям иностранных облигаций. На некоторое время это зафиксирует положение рубля, учитывая тот факт, что сентябрьский налоговый период будет с большим экспортным доходом. Но пока до конца невозможно предсказать будущее состояние курса из-за продажи валюты на опережение.