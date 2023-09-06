По словам Тейлор Грин, больше всего ее беспокоит третья мировая война.

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, успевшая прославиться резкими высказываниями, написала в своем аккаунте в социальной сети X о том, что руководство Америки может пойти на «безумный» шаг и ввести войска на Украину для противостояния с Россией.

Политик подчеркнула, что она всерьез опасается начала полномасштабной мировой войны. Те, кто разжигают нынешний конфликт, достаточно безумны, что ввести войска Штатов на Украину.

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С точки зрения Тейлор Грин, противостояние необходимо завершить за столом переговоров. По этой причине политик и не поддерживает инициативу финансирования Украины.

Даже простая мобилизация американских войск приведет всю российскую армию в готовность. Администрация президента Джо Байдена не осознает, что каждый шаг США отслеживается. Россия же нанесет удар на упреждение, чтобы предотвратить угрозу. Америка начнет терять своих военных ещё до того, как бойцы переступят границы Украины.

Если сейчас между двумя мировыми государствами конфликт протекает в холодной форме, то введение войск – мера, приводящая к непосредственной эскалации. Но справится ли Америка с данной задачей?

Ранее один из высокопоставленных военных рассказал, что Штаты не располагают достаточным количеством оружия и боеприпасов, чтобы вступить в прямое столкновение с Россией. На Украину были отправлены запасы непосредственно из резервов страны, сейчас они истощены. Вооружение и технику нельзя приобрести и у союзников по той же причине.

Тейлор Грин успела прославиться свое открытой критикой нынешнего руководства Америки. Ранее она неоднократно выступала против выделения новых пакетов военной помощи. Республиканка отстаивает интересы американцев, призывая руководство страны не игнорировать потребности собственных граждан.