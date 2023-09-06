По мнению режиссера, Резников «ничего не добился». Вместе с президентом Владимиром Зеленским он несет ответственность за смерть сотен тысяч украинцев, также Резников «отмыл много денег благодаря финансовой помощи Запада».

Украинский режиссер Игорь Лопатенок обозначил виновного в гибели огромного числа военнослужащих. Он считает, что за это стоит понести наказание ныне отстраненному министру обороны Алексею Резникову.

Режиссер опубликовал пост в своем аккаунте в социальной сети X. Там он рассказал, что пора прощаться с человеком, который загубил сотни тысяч жизней, провалил контрнаступление, заработал большие суммы и теперь будет отдыхать в Великобритании в качестве посла, вместо получения законного наказания.

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Резников пробыл на посту украинского министра обороны около двух лет. В его обязанности входило обеспечение поставок иностранного вооружения и бронированных единиц, используемых ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Украинский лидер Владимир Зеленский снял Резникова с должности из-за многочисленных скандалов на коррупционной почве. Теперь бывший министр отправится в Великобританию, где будет представлять интересы государства в качестве посла. Новый руководитель МО Украины – Рустем Умеров, которого подозревают в тесных связях с Западом.

Также бытует мнение, что параноидальный Владимир Зеленский отстранил Резникова из-за угрозы власти со стороны бывшего министра обороны. Украинский лидер предпочел устранить опасность ещё до её формирования. Некоторые представители киевского руководства считают, что Резников станет «козлом отпущения» и на него повесят провал контрнаступления.