Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Режиссер Лопатенок обвинил Резникова в гибели сотен тысяч украинцев
По мнению режиссера, Резников «ничего не добился». Вместе с президентом Владимиром Зеленским он несет ответственность за смерть сотен тысяч украинцев, также Резников «отмыл много денег благодаря финансовой помощи Запада».

реклама

Украинский режиссер Игорь Лопатенок обозначил виновного в гибели огромного числа военнослужащих. Он считает, что за это стоит понести наказание ныне отстраненному министру обороны Алексею Резникову.

Режиссер опубликовал пост в своем аккаунте в социальной сети X. Там он рассказал, что пора прощаться с человеком, который загубил сотни тысяч жизней, провалил контрнаступление, заработал большие суммы и теперь будет отдыхать в Великобритании в качестве посла, вместо получения законного наказания.

реклама

Резников пробыл на посту украинского министра обороны около двух лет. В его обязанности входило обеспечение поставок иностранного вооружения и бронированных единиц, используемых ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Украинский лидер Владимир Зеленский снял Резникова с должности из-за многочисленных скандалов на коррупционной почве. Теперь бывший министр отправится в Великобританию, где будет представлять интересы государства в качестве посла. Новый руководитель МО Украины – Рустем Умеров, которого подозревают в тесных связях с Западом.

Также бытует мнение, что параноидальный Владимир Зеленский отстранил Резникова из-за угрозы власти со стороны бывшего министра обороны. Украинский лидер предпочел устранить опасность ещё до её формирования. Некоторые представители киевского руководства считают, что Резников станет «козлом отпущения» и на него повесят провал контрнаступления.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Центробанк решил увеличить продажи валюты в десять раз
Guardian: словакия может стать союзником России
Конгрессвумен Тейлор Грин выразила опасение, что США введут войска на Украину
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ми-24, принадлежащий Польше пересек границу Белоруссии
21
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
16
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на Android 14
7
Бельгийский генерал Гетинк: F-16 станут для Украины просроченным лекарством
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» метко поразил Т-64БВ, пытавшийся отбуксировать ранее подбитый Leopard 2
+
Разработчики «Мира танков» ввели 9-часовой рабочий день для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
11
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
+
Из утечки стала известна дата анонса Grand Theft Auto 6
1
Турецкая оборонная промышленность сосредотачивается на производстве морских дронов
1
Торрент qBitTorrent замечен в установке утилиты для скрытого майнинга Monero – как защитить свой ПК
6
EASA заявила, что поставщик подделывал сертификаты на запчасти для двигателей CFM56
1
Обновленная статистика Steam показывает, что геймеры массово переходят на процессоры от AMD
24
Forbes: подтверждено, что первый британский танк Challenger 2 уже уничтожен ВС РФ
1
Наличие пяти вентиляторов не помогло MAXSUN GeForce RTX 4090 MGG добиться приемлемой температуры
1
Почему кустарная броня Контакт-1 ухудшила Leopard 2, а навыки танкистов ВСУ не оставили танку шансов
+
Герой РФ полковник Сайфуллин: немецкие Leopard 2 прекрасно горят, а мин хватит на каждый танк
+
Цены на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max подвергнутся значительному повышению
1
Владелец платы Gigabyte увидел в BIOS 384 Гбайт ОЗУ при модуле в 16 Гбайт, компания решила проблему
2
В США объявили об установке на боевой эсминец Zumwalt ещё не разработанной гиперзвуковой ракеты
3
В Германии продали трубы от «Северного потока — 2» компании Gascade
1

Популярные статьи

Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
40
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
81
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
18
Почему взрывается и горит украинское зерно
9
Уничтоженный британский Challenger специально заманили в ловушку и расстреляли с близкого расстояния
2
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
10
Как увеличить память в младшей Xbox series S
5
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
5
На фоне американских санкций китайская SMIC приступила к серийному производству 7-нм чипов
16

Сейчас обсуждают

Ярослав Ставропольский
14:38
GC: GO что за игра?
Heineken сочетает игры и прохладительные напитки в революционном ПК-холодильнике
Mekanika
14:36
Чо, в голову беседке ещё не закрались мысли, что замена норм разрабов геями и другой нечистью была тупой идеей?
Игроки рассказали о главных проблемах в Starfield
Chihonya
14:32
Это дополнительная защита, мусор тоже пробить надо, типа динамической брони)))
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
Николай Тищенко
14:31
Отличный фильм. С удовольствием посмотрел.
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
Николай Тищенко
14:29
Продаст валюты на 1,5 миллиарда долларов? 🤣 Комарик даже не укусил, а просто пукнул. 🤣
Центробанк решил увеличить продажи валюты в десять раз
glavhyilo
14:28
и сразу ощутят пиндосы,что такое настоящее колево.Войну ещё пока не начинали,идёт СВО по демилитаризации и денацификации щас.Столы переговоров,давно перевёрнуты,флаг Российский над вашингтоном зареет ...
Конгрессвумен Тейлор Грин выразила опасение, что США введут войска на Украину
Александр
14:26
Устранение предателя - это дело чести для наших спецслужб, хотя о какой части может идти речь, когда не был отомщён ни один убитый герой и ни один журналист.
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Demiurg666
14:23
О, проснулись)) Не прошло и года
Владельцам ряда маршрутизаторов ASUS нужно обновить прошивки для защиты от опасных уязвимостей
Kudzo
14:23
И названия игр стоило бы выделить хотя бы жирным
Какие игры выйдут в сентябре 2023
FelsheR-BAN100913
14:23
Успокаивай себя дальше сидя на в450, через пару-тройку лет ты её не продашь ни на какой вторичке, все будут в550 хотеть.)
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем