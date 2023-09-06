Накануне британский танк был подбит в районе села Работино в Запорожье.

Военный эксперт Питер Сучиу рассказал про возможный итог американских танков M1A1 Abrams, если их отправить на Украину. С его точки зрения, технику ожидает исход, аналогичный британским боевым машинам Challenger 2, которые ранее считались «непобедимыми». В публикации для издания 19FortyFive эксперт рассказал, что бронированные единицы значительно усилят ВСУ, но их, с высокой вероятностью, уничтожат.

Сучиу уверен, что в будущем могут появиться видеоматериалы, на которых будут присутствовать дымящиеся американские боевые машины. Если это произойдет, уверенность в успехе контрнаступления окончательно развеется.

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Эксперт подчеркнул, что украинские военнослужащие всеми силами скрывали местонахождение британских танков, чтобы не афишировать её участие в столкновениях. Но в ходе недавнего прецедента с уничтоженным Challenger 2 в районе Работино пелена таинственности была разрушена.

Немецкие танки «Леопард» также оказались неэффективны. Беспилотные летательные аппараты «Ланцет», а также российская артиллерия – это то, что без труда пробивает броню боевых машин.

В журнале Military Watch Magazine выразили мнение, что уничтожение британской бронированной единицы станет «сигналом» для стран НАТО. После этого они могут изменить свою позицию по отправке новых пакетов военной помощи. Дальнейшее финансирование Украины расценят за рубежом бесперспективной тратой дорогостоящих ресурсов.