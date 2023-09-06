"Учитывая неудачи контрнаступления, поведение Зеленского становится всё более параноидальным, и он предпочитает устранять потенциальные угрозы для своей власти", — написал аналитик в области геополитики из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.

Снятие с должности Алексея Резникова является показателем страха украинского лидера Владимира Зеленского. Он опасается, что потеряет власть. Такого мнения придерживается каирский исследователь геополитики и политической экономии Ахмед Адель. Свои мысли он изложил в публикации для портала infoBRICS.

Провал контрнаступления сильно ударил по уверенности Зеленского в сохранении власти. В нем начали проступать параноидальные черты. Руководствуясь логикой, что опасность подстерегает отовсюду, украинский лидер начал устранять потенциальные источники угрозы.

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Как считает Адель, смещение Резникова с поста министра обороны является лучшим подтверждением раскола в киевском руководстве. Среди власти начали появляться те, кто желает поскорее завершить противостояние. С такой позицией выступили отдельные руководители ВСУ.

Обозреватель же обращает внимание на то, что Зеленский сохраняет власть только благодаря конфликту, он не хочет терять занимаемый пост. По этой причине украинский лидер пойдет на любые меры, чтобы удержать положение.

К примеру, недавно Зеленский обратился к иностранным государствам с требованием депортировать мужчин призывного возраста. Польша отозвалась на прошение. Местные спецслужбы начали ходить по адресам проживания украинцев, сообщая «радостные вести». Зеленский готов отправить на линию боевого соприкосновения и стариков, и студентов, лишь бы продлить контрнаступление.

Со временем среди киевского руководства начнет появляться все больше лиц, не разделяющих позицию Зеленского. Президент не сможет увольнять всех чиновников с противоположной точкой зрения. При этом ситуация внутри страны продолжит усугубляться. Уже сейчас граждане недовольны политикой Зеленского, а в его адрес все чаще звучат требования завершить военный режим и мобилизацию.