По мнению парламентария, только возвращение исконных российских территорий в состав государства может гарантировать им восстановление нормальной, адекватной жизни и законности.

Руководитель крымского парламента Владимир Константинов обратился к Владимиру Зеленскому с пожеланием забыть о полуострове и подготовить Украину к административному переделу территории.

Ранее президент Украины подписал закон о том, что в административно-территориальное устройство Крыма будут внесены корректировки. Цель данного постановления – подготовления почвы для дальнейшего занятия полуострова.

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Согласно содержанию закона, в Крыму появятся новые районы, а также сформируются военные и гражданские администрации.

Константинов отреагировал на постановление, изданное украинским президентом. Он призывает его забыть про полуостров, избавить крымских граждан от своих «больных фантазий и бреда». Также руководитель парламента порекомендовал Зеленскому начать готовиться к тому, что территория его государства будет административно поделена.

С точки зрения политика, вхождение в состав РФ территорий, изначально принадлежавших ей, станет гарантом процветания и нормализации жизни в данных регионах. С украинским законодательством граждане могут забыть про слова «правопорядок и законность».

К перечню городов, которые изначально входили в состав РФ, относят Харьков, Николаев, Одессу и Екатеринослав. Как только российские войска войдут в них, потребуется в срочном порядке подбирать новых губернаторов и формировать кадровый резерв.

В конце августа со стороны Украины поступило заявление о том, что Киев согласен пойти на переговоры по полуострову, если ВСУ подпустят к административным границам региона.