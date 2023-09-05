Об этом сообщило 5 сентября министерство экономики Германии.

Трубы, ранее отведенные под газовую магистраль «Северный поток – 2», теперь проданы. Руководство страны передало права на них газотранспортному оператору Gascade. Данное сообщение было опубликовано на официальном портале министерства экономики Германии.

В Мукране находилось множество труб, которые, по всей видимости, не будут использованы для прокладки магистрали «Северный поток – 2». Учитывая данный факт, федеральное правительство продало их компании Gascade, чтобы фирма расширила трубопроводную сеть.

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Пусть Министерство экономики ФРГ и назвало имя покупателя, но нет сведений о том, что для чего именно компания использует выкупленные материалы.

Ранее в СМИ утекла информация о том, что Gascade разрешили построить первый участок газопровода OAL, который станет соединением между возводимым (в планах) плавучим СПГ-терминалом вблизи острова Рюген с другими терминалами, находящимися в Люблине. Аналогичная схема предполагалась для «Северного потока – 2». Там же завершался и первый газовый трубопровод. Предполагается, что длина новой магистрали составит не менее 50 км. Завершение строительства планируется к концу нынешнего года.

Трубы, которые не использовали для «Северного потока 2», руководство ФРГ приобрело у оператора Nord Stream 2 AG. Компания инициировала процедуру банкротства, сроки которой несколько раз сдвигались. Теперь процесс должен завершиться в январе следующего года.