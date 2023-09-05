Как отметил эксперт, российская сторона готова подписать мирное соглашение, однако украинского лидера это «не интересует».

Нежелание нынешнего киевского руководства вступить в мирные переговоры с Россией может обернуться началом гражданской войны на Украине. Такого мнения придерживается бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Ранее в СМИ поступило заявление от главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Он считает, что переговоры с Россией возможны только через «боевое противостояние».

В собственном блоге Соскин заявил, что Москва готова в любой момент поставить подпись на соглашение о прекращении ведения огня, а также заключить временный мир. Но Зеленский не заинтересован в этом, главное для него – сохранить за собой власть.

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Соскин рассказал об ухудшении обстановки на линии боевого соприкосновения. На Харьковском направлении российская армия теснит украинских военнослужащих, а основная ударная группировка ВСУ не может преодолеть оборонительные рубежи в Запорожье.

Так как ситуация стремительно ухудшается, есть вероятность, что народ поднимет мятеж. Соскин также напомнил, что военкоматы буквально «собирают» мужчин для отправки на поле боя, где потери возрастают с каждым днем.

Одна из серьезных причин, которая станет поводом для народного мятежа – это тирания Зеленского. Такого мнения придерживается бывший советник Кучмы. Нынешний президент действует либо в своих интересах, либо отстаивая позиции Запада. Потребности собственных граждан отодвинуты на третий план. Вместо того чтобы вести сейчас боевые действия, Зеленскому необходимо подумать о подготовке к отопительному сезону.