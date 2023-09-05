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Британский танк Challenger 2 впервые уничтожили за прошедшие 29 лет. Об этом написали в издании The Guardian. В социальных сетях распространился ролик, на котором изображена дымящаяся бронированная единица. Боевая машина была выведена из строя возле села Работино, расположенного на Запорожском направлении.
Challenger 2 поступил на вооружение британской армии в 94-ом году. На днях была уничтожена первая единица почти за три десятка лет. Ранее произошел прецедент с выведением боевой машины из строя. Это было в Ираке. Но тот раз не «засчитали», так как танк был обстрелян дружественными войсками.
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На официальном портале сухопутных войск Великобритании имеется заметка о том, что их боевая машина ни разу не была уничтожена противником. Российская армия опровергла это утверждение.
Великобритания отправила Киеву 14 единиц данной техники в качестве пакета военной помощи. Слегка иронично то, что танк был уничтожен через несколько дней с момента, как МО Украины показало его в рамках беседы с бригадой.
Согласно информации одного из изданий, инструкторы королевства провели учения с участием украинских танкистов. В рамках тренировок их научили пользоваться снарядами с обедненным ураном.
С точки зрения некоторых экспертов, британские танки Challenger 2 – это один из наиболее худших представителей боевых машин, выпущенных после Второй мировой войны. У них низкий наступательный потенциал и броня, легко пробиваемая артиллерией.