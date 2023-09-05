Танк до этого момента ни разу не терпел поражение от противника. При этом на официальном сайте сухопутных войск страны до сих пор висит эта информация, которая уже не соответствует действительности.

Британский танк Challenger 2 впервые уничтожили за прошедшие 29 лет. Об этом написали в издании The Guardian. В социальных сетях распространился ролик, на котором изображена дымящаяся бронированная единица. Боевая машина была выведена из строя возле села Работино, расположенного на Запорожском направлении.

Challenger 2 поступил на вооружение британской армии в 94-ом году. На днях была уничтожена первая единица почти за три десятка лет. Ранее произошел прецедент с выведением боевой машины из строя. Это было в Ираке. Но тот раз не «засчитали», так как танк был обстрелян дружественными войсками.

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На официальном портале сухопутных войск Великобритании имеется заметка о том, что их боевая машина ни разу не была уничтожена противником. Российская армия опровергла это утверждение.

Великобритания отправила Киеву 14 единиц данной техники в качестве пакета военной помощи. Слегка иронично то, что танк был уничтожен через несколько дней с момента, как МО Украины показало его в рамках беседы с бригадой.

Согласно информации одного из изданий, инструкторы королевства провели учения с участием украинских танкистов. В рамках тренировок их научили пользоваться снарядами с обедненным ураном.

С точки зрения некоторых экспертов, британские танки Challenger 2 – это один из наиболее худших представителей боевых машин, выпущенных после Второй мировой войны. У них низкий наступательный потенциал и броня, легко пробиваемая артиллерией.