Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Sohu: военные России поражают своей сплочённостью в противостоянии с ВСУ
«Скорость набора в Вооружённые силы России поразительна... Количество призывников и контрактников растёт как на дрожжах», — отметил журналист Ши Хонг в репортаже для газеты Sohu.

реклама

Обозреватель спутникового телевидения Шеньчжэня Ши Хонг выразил свое восхищение российской армией. Её численность, стратегия, оборона, а также сплоченность – всё это является образцом для подражания. Свои комментарии он дал в видеорепортаже для издания Sohu.

Журналист подчеркнул, что российская армия увеличивает свою численность ежедневно. Ряды ВС РФ регулярно пополняются призывниками и контрактниками.

реклама

Киев перебросил практически все ресурсы на Запорожское направление, но увеличение количества бойцов не повлияло на ситуацию. Россия оперативно нарастила число подразделений, укрепив свою оборону.

Ши Хонг восхитился стратегией ВС РФ. Украинские генералы отправили даже резервные подразделения, а что сделала Россия? Переслала ещё больше людей, уничтожая технику противника.

Аналогичная ситуация наблюдается и на других направлениях. Линия боевого соприкосновения закрепилась за российской армией.

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ удалось прорваться сквозь первую линию обороны. Подобное сообщение прозвучало и в иностранных СМИ.

Информацию опроверг руководитель общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов. Он рассказал, что украинским военнослужащим даже не удалось преодолеть «серую зону». Оборонные рубежи удерживаются российской армией. Также он указал на значительные потери в личном штате ВСУ, пытающихся штурмом взять укрепления.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Guardian: танк Challenger 2 был уничтожен в бою впервые с 1994 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали применяться истребителями-бомбардировщиками Су-34 — СМИ
4
Ми-24, принадлежащий Польше пересек границу Белоруссии
10
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на Android 14
6
Байден разочарован отсутствием Цзиньпиня на саммите G20
4
Huawei Mate 60 Pro поставил экспертов в тупик – Samsung и TSMC не выпускали для смартфона процессор
2
В Японии начато строительство предприятия, на котором в 2027 году будет налажен выпуск 2-нм чипов
+
Торрент qBitTorrent замечен в установке утилиты для скрытого майнинга Monero – как защитить свой ПК
4
EASA заявила, что поставщик подделывал сертификаты на запчасти для двигателей CFM56
+
Из утечки стала известна дата анонса Grand Theft Auto 6
1
Обновленная статистика Steam показывает, что геймеры массово переходят на процессоры от AMD
19
В Украине заявили о переброске Challenger 2 в зону боёв – танки продолжают прятать от армии РФ
7
CBS: Минюст США планирует передать Украине $1 млрд. конфискованных российских активов
4
Владелец «Вкусно — и точка» заявил, что McDonald’s надеется вернуться в Россию
1
Почему кустарная броня Контакт-1 ухудшила Leopard 2, а навыки танкистов ВСУ не оставили танку шансов
+
Наличие пяти вентиляторов не помогло MAXSUN GeForce RTX 4090 MGG добиться приемлемой температуры
1
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин ограниченно пригодных к службе
4
Почтовый голубь, нагруженный флешками, оказался быстрее гигабитной связи на расстоянии до 800 км
2
Турецкая оборонная промышленность сосредотачивается на производстве морских дронов
1
Motorola представила бюджетный 5G-смартфон Moto G84 для индийского рынка
+
PlayStation Plus обновляет тарифы: Стоит ли спешить с продлением подписки
+

Популярные статьи

Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
170
Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
21
Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
36
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
57
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
15
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
11
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
14
Итоги гоночного уик-энда 2-3 сентября
1
Почему взрывается и горит украинское зерно
8
Ударный вертолёт Ка-50 - техника опередившая своё время (часть 2)
+

Сейчас обсуждают

Spike Rus
21:48
Я брал плойку в декабре 2018, бонусом шла RDR2 и еще чего то там. И я тот кто последний раз включал эту самую плойку в 2021, после как прошел все что хотел, и чего на тот момент не было на РС. Ныне ю...
Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
zog
21:38
Обычный стандартный рабочий день как у всех. 8 часов + обед.
Разработчики «Мира танков» ввели 9-часов рабочий день для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
Eppius
21:36
Амуеть. Такое возможно?
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Eppius
21:35
Они там все равно нихрена не делают.
Разработчики «Мира танков» ввели 9-часов рабочий день для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
deema35
21:31
Если невозможно осушить хранилище полностью. Это значит что нельзя использовать все топливо хранящиеся в этом хранилище. Зачем создали такое хранилище?
Пентагон вынужден «осушать» подземное хранилище топлива на Гавайях близ Пёрл-Харбор
Камал Алиев
21:29
Таким образом верить его инсайду можно, но надеяться на "чудо" от Nintendo не стоит. Чтооооо🤔
Инсайдер: Nintendo Switch 2 запускает FF7 Remake не уступая в производительности PlayStation 5
Snooper
21:24
2.4-Динитротолуол или DNT - одно из веществ-маркеров добавляемых во взрывчатые вещества при вполне себе легальном промышленном производстве с целью облегчения выявления взрывчатых веществ и установлен...
Почему взрывается и горит украинское зерно
Алексей Козлов
21:17
Круто, если windows потеснит.
Бывший руководитель Huawei заявил, что операционная система HarmonyOS выйдет на ПК в следующем году
Steve Martin
21:16
Аудиозапись удалили а комп сожгли
Из утечки стала известна дата анонса Grand Theft Auto 6
beltar
21:16
Если человек глуп и покупает сосноль, то... он просто глуп, раз покупает сосноль.
Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем