«Скорость набора в Вооружённые силы России поразительна... Количество призывников и контрактников растёт как на дрожжах», — отметил журналист Ши Хонг в репортаже для газеты Sohu.

Обозреватель спутникового телевидения Шеньчжэня Ши Хонг выразил свое восхищение российской армией. Её численность, стратегия, оборона, а также сплоченность – всё это является образцом для подражания. Свои комментарии он дал в видеорепортаже для издания Sohu.

Журналист подчеркнул, что российская армия увеличивает свою численность ежедневно. Ряды ВС РФ регулярно пополняются призывниками и контрактниками.

реклама

Киев перебросил практически все ресурсы на Запорожское направление, но увеличение количества бойцов не повлияло на ситуацию. Россия оперативно нарастила число подразделений, укрепив свою оборону.

Ши Хонг восхитился стратегией ВС РФ. Украинские генералы отправили даже резервные подразделения, а что сделала Россия? Переслала ещё больше людей, уничтожая технику противника.

Аналогичная ситуация наблюдается и на других направлениях. Линия боевого соприкосновения закрепилась за российской армией.

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ удалось прорваться сквозь первую линию обороны. Подобное сообщение прозвучало и в иностранных СМИ.

Информацию опроверг руководитель общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов. Он рассказал, что украинским военнослужащим даже не удалось преодолеть «серую зону». Оборонные рубежи удерживаются российской армией. Также он указал на значительные потери в личном штате ВСУ, пытающихся штурмом взять укрепления.