Согласно информации, ранее полученной Aydınlık от местных источников на Украине, Рустем Умеров обучался в Крымской школе-интернате для одаренных детей, открытой министерством образования, которая в украинский период получала поддержку от FETÖ.

Назначенный на днях руководитель украинского Министерства обороны Рустем Умеров – новый исполнитель зарубежных планов. Об этом рассказали в турецкой газете Aydinlink.

В публикации издания указано, что между Умеровым и Вашингтоном присутствует тесная взаимосвязь. Он принимал участие в программе Госдепартамента США по обмену будущими руководителями. Согласно данным источников, политик свободно пользуется средствами, получаемыми от европейских стран.

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Также есть сведения о том, что Умеров имеет связи с запрещенной в Турции организации Фетхуллаха Гюлена, проповедника. В Анкаре считают, что именно он попытался реализовать переворот 7 лет назад.

Умеров родился в начале 80-х гг. Ранее он был на должности директора Фонда государственного имущества Украины. В издании подчеркивают, что он является политиком, транслирующим волю и планы Америки в государстве и регионе.

Турецкая газета смогла получить несколько занятных фактов биографии Умерова. Политик проходил обучение в Крымской школе-интернате, где воспитывают одаренных детей. Во время, когда полуостров был подконтролен Украине, образовательное учреждение получало поддержку от турецкой организации проповедника.

Самого Умерова, а также его брата Руслана, называют «детьми Америки». Назначение политика на должность министра обороны может стать страшнейшей ошибкой киевского руководства. Власти и ранее действовали лишь согласно собственным интересам, не учитывая потребности граждан, а теперь и вовсе будет «насаждаться» американская воля.