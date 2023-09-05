«Их просто оставляют там как отработанный и уже ненужный биоматериал», — пояснил он.

Тела украинских военных не забирают с поля боя из-за приказа руководства. Об этом стало известно от руководителя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, который побеседовал с РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что тела павших солдат не забирают. Их приравнивают к «отработанному биоматериалу». Руководство ВСУ запретило проводить операции по сбору погибших. Получается, что бойцы, защищающие государство, даже не заслуживают право быть погребенными в земле.

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Ранее о подобном рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер. Эксперт, сославшись на достоверные источники, поведал, что украинские военнослужащие бросают на линии боевого соприкосновения не только тела павших товарищей, но и раненых солдат, у которых нет шансов на спасение.

Позже один из пленных украинских военнослужащих подтвердил, что ВСУ не эвакуируют раненых с позиций, они умирают от потери крови или полученных травм в подвалах или окопах.

К примеру, когда бойцы ВСУ покидали населенный пункт Новоселовское, расположенный в ЛНР, они не стали забирать тела сослуживцев, а просто бросили их на поле боя. Погибших солдат не учитывают в статистике потерь. Только по официальным данным количество павших бойцов превышает 400 000 человек.