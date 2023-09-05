На Украине действует военное положение, страну запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако украинские мужчины пытаются избежать мобилизации и выехать из страны.

Мобилизационный резерв Украины подошел к концу. Несмотря на усилия военкоматов, потери на линии боевого соприкосновения перевешивают поступление новых бойцов. В связи с этим украинский лидер Владимир Зеленский направил в Европу прошение о депортации граждан его государства, подлежащих прохождению военной службы. Об этом написал Стивен Брайен в публикации для издания Asia Times.

Варшава уже вступила в споры с Киевом, который пытается вернуть мужчин обратно. Молдавия также поддерживает польскую инициативу.

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Брайен отметил, что завершение контрнаступления уже не за горами. Летняя операция является провалившейся. С точки зрения автора статьи, Резников станет «козлом отпущения». По этой причине его и сместили с занимаемой должности.

Эксперт рассказал, что в иностранных СМИ, особенно британских и американских, рассказывают про чудесные успехи в контрнаступлении. Украинские военнослужащие не только демонстрируют результаты, но и смогли пройти сквозь первую линию российской обороны. Но это обыкновенная пропаганда. Украина даже не может подсчитать точное число потерянных военнослужащих.

В одном польском издании рассказали, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста.