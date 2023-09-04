Президент России Владимир Путин назвал «провалом» контрнаступление Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Глава МО РФ Сергей Шойгу выразил солидарность с оценкой российского лидера Владимира Путина, назвавшего украинское контрнаступление провалившимся.

Шойгу подчеркнул, что ему не пристало комментировать слова Верховного главнокомандующего, но он, как министр обороны, лишь может подтвердить правдивость его слов.

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Руководитель МО РФ рассказал, что за прошедшие 10 дней украинские военнослужащие резко пошли в атаку. Бойцами ВСУ движет желание выполнить приказы, отданные им собственным руководством, но на сегодня результаты отсутствуют.

В качестве примера Шойгу привел атаку на Работинском направлении. Украинские военнослужащие понесли значительные потери в личном штате, а также было уничтожено шесть зарубежных танков. На другом направлении было поражено ещё столько же бронированных единиц.

Российские военнослужащие за прошедшие 5 дней уничтожили семь морских беспилотников, принадлежащих украинской армии. Шойгу подчеркнул, что Москва покинула зерновую сделку ещё и по причине сложности обеспечения безопасности грузовых судов на море.

Российский лидер Владимир Путин выступил с оценкой действий ВСУ в рамках контрнаступления на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась в Сочи. Президент РФ отметил, что операция, начатая ещё летом, не просто забуксовала, а является провалившейся.

Путин подчеркнул, что надеется на сохранение обстановки на линии боевого соприкосновения. Также он напомнил, что Москва по-прежнему готова вступить в переговоры, если соответствующая инициатива поступит со стороны киевского руководства.