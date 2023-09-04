Через пару недель Россия начнёт поставку бесплатного зерна шести африканским странам, рассказал Путин

Россия не собирается нарушать заключенных договоренностей. Она продолжит поставлять зерно в беднейшие страны. Ожидается, что до конца года государство экспортирует 1 млн культур по преференциальной стоимости в Турцию, где их переработают и отправят нуждающимся. В данном вопросе Россия полагается на помощь Катара. Заявление было сделано Владимиром Путиным.

Транспортировка осуществляется на безвозмездной основе. Москва надеется, что Катар примет участие в организации. Страна осознает бедственное положение государств, имеющих низкий экономический уровень, поэтому оказывает им посильную поддержку. Данное заявление было сделано российским лидером в рамках встречи с турецким коллегой.

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Перед этим генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отправил руководителю российского МИД письмо, где предложил пересмотреть решение Москвы по зерновой сделке. Согласно предположениям, сообщение содержало итоги ранних идей ООН, которые оказались безрезультатными.

Предложение ООН осталось без официального ответа со стороны Москвы. Но, как неоднократно заявлялось Лавровым, Россия пересмотрим решение по запуску черноморской инициативы только после того, как выполнят её условия.

Позже руководитель МИД РФ добавил, что ООН может только «обещать», но не гарантировать соблюдение требований. Кремль не намерен вновь довериться Западу лишь на фоне одних заверений, без фактических доказательств.