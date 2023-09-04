По версии издания, увольнение Алексея Резникова, а также заключение под стражу Игоря Коломойского стали своего рода «платой», необходимой для того, чтобы оправдаться перед Джо Байденом.

Смещение с должности министра обороны Алексея Резникова, взятие под стражу украинского олигарха Игоря Коломойского – все это является расплатой Владимира Зеленского за провал контрнаступления и непозволительные высказывания в адрес иностранной общественности. Такое предположение сделал автор китайского издания Sohu Сюй Хуань.

В материале указывается, что украинский лидер Владимир Зеленский дорого платит за свои ошибки, нахальное поведение и провальные действия армии.

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ВСУ терпят значительные потери, президент находится в панике, доступные мобилизационные ресурсы подходят к концу. Об этом было заявлено бывшим советником Леонида Кучмы Олегом Соскиным. Он рассказал о непозволительных действиях со стороны местных военкоматов, которые принудительно гонят мужчин на поле боя.

Население уже в одном шаге от гражданской войны. Значительно усугубила ситуацию недавняя промо-акция от украинского мобильного оператора «Киевстар». Как оказалось, потери ВСУ, за прошедшие полтора года, превышают 400 000 человек. И это лишь по официальной статистике.

Также Запад разочарован потерей драгоценной натовской техники. Около 30% бронированных машин уничтожено, от 10 до 15% находятся в гаражах, ожидая ремонта, который невозможно произвести из-за дефицита деталей.

Зеленский же пошел на крайнюю меру, сместив главу МО Украины Резникова, заменив его Рустемом Умеровым. Но поможет ли данная «рокировка» – неизвестно.