Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз отказался обсуждать возможность мирного урегулирования с Россией и указал, что выход из этой ситуации "лежит через поле боя".

Руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что добиться стабильных дипломатических отношений с Россией можно только через столкновение на линии боевого соприкосновения.

Такую речь политик озвучил в понедельник, выступая в рамках встречи послов в Вене. Он не присутствовал лично, а беседовал с коллегами по видеосвязи. Мероприятие проходило при участии главы МИД Австрии Александера Шалленберга.

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В прошлый четверг Шалленберг заявил, что его государство надеется на дипломатическое разрешение украинского конфликта, но решение о начале переговоров сохраняется за Киевом.

Кулеба, в ходе своего выступления, рассказал, что Украина хочет мира на своей территории больше, нежели любое другое государство в мире.

Политик считает, что нынешнее противостояние нельзя завершить простыми переговорами. Если конфликт заморозить, это станет превосходной возможностью для России укрепить собственные рубежи, а также пополнить штат бойцов. Руководитель украинского МИД уверен, что дорога к дипломатии простирается через линию боевого соприкосновения.

Кулеба в очередной раз напомнил про формулу мира, разработанную Владимиром Зеленским. Его требования являются гарантией безопасности государства, а также позволяют в должной мере возместить нанесенный ущерб.

«План достижения мира» был представлен общественности ещё в ноябре прошлого года. Он содержит 10 требований, включая восстановление территориальной целостности Украины.