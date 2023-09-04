«С января прошлого года французское правительство ежемесячно выплачивает Украине 300 миллионов евро!», - возмущён Филиппо.

Руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразился с критикой в адрес президента государства Эммануэля Макрона за то, что тот каждый месяц отправляет Киеву помощь на 300 млн евро. Заявление было сделано им в своем аккаунте в социальной сети X.

Политик подчеркнул, что руководство государства уже свыше полутора лет ежемесячно перечисляет Киеву по 300 млн евро, что значительно истощает государственный бюджет.

реклама





Он отметил, что эти средства могли бы пойти на потребности самой Франции. Как пример Филиппо привел одну из местных благотворительных организаций, которая столкнулась с истощением бюджета.

Общий размер дефицита денег составляет не менее 35 миллионов евро. Одного месячного платежа Украине хватит, чтобы на долгое время обеспечить нуждающихся продуктовыми наборами. Но из-за дефицита средств большинство французов, рассчитывающих на помощь благотворительного фонда, столкнутся с голодной смертью.

Это уже не первый раз, когда политик критикует действия Эммануэля Макрона. Он обвиняет французского лидера в чрезмерной поддержке Украины в ущерб интересов местного населения. С точки зрения Филиппо, Макрон просто приносит в жертву молодое поколение государства. К примеру, студенты не могут оплатить жильё, в стране продолжает расти уровень безработицы и сокращаются рабочие места, а президент, игнорируя эти проблемы, отправляет пакеты военной помощи Киеву.