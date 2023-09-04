Как заявил газете неназванный чиновник из офиса президента Украины, на увольнение министра повлияли несколько факторов, в том числе понимание того, что Украине понадобится новое военное руководство по мере затягивания конфликта, шквал критики со стороны украинской общественности из-за коррупции, а также просьбы самого Резникова об отставке.

Украинский министр обороны Алексей Резников был отстранен с должности. Мера введена согласно стратегии Киева по затягиванию противостояния с Россией. Сведения были предоставлены чиновником в администрации президента государства. Он подчеркнул, что Украина срочно нуждается в новых кадрах, чтобы продолжить конфликт. Аналогичные сведения имеются у американского издания NYT.

Увольнение Резникова – это очередной украинский «манёвр». Один из чиновников администрации, оставшийся инкогнито, рассказал, что государство нуждается в новых руководителях, которые смогут затянуть противостояние с Россией.

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Как утверждает чиновник, Резников ожидал собственной отставки, обратившись к украинскому руководителю с просьбой сместить его с должности. Решение во многом зависело от вскрывшихся фактов махинаций и коррупционных схем в отрасли военных контрактов. Согласно информации иностранного издания, вооружение и боеприпасы, суммарной стоимостью почти в $1 млрд, не поставлено своевременно. Отдельные контракты выполнялись месяцами.

Украинский лидер Владимир Зеленский публично заявил о намерении снять с должности министра обороны. Президент тут же подобрал нового кандидата на данный пост. Им стал руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров.

США, курирующие деятельность на Украине, одобрили данное решение. Зеленский подчеркнул, что министру предстоит по-новому взаимодействовать с военными и гражданами страны.