Военный обозреватель британского телеканала Sky News, Шон Белл, отметил, что в случае затяжного конфликта с Россией, Украине будет все труднее справляться с возникающими трудностями в боевых действиях.

Военный обозреватель британского телеканала Sky News Шон Белл считает, что продолжение конфликта поставит Украину в уязвимое положение из-за дефицита призывников и уменьшения иностранной поддержки.

Эксперт уверен, что Киев будет сталкиваться с новыми сложностями, если продолжит конфликт. Затяжное противостояние – удовольствие, недоступное украинским военнослужащим.

реклама

Уже сейчас не стоит вопрос о переломе ситуации на линии боевого соприкосновения. Украинская армия все реже проводит наступательные действия, уходя в глухую оборону. Значительная часть войск ВСУ переброшена в Харьковскую область, где Россия ведет собственное наступление.

Белл подчеркнул, что контрнаступление можно считать огромным стратегическим провалом и Запада, и украинского руководства. Операция не только обернулась потерей ценных кадров и бронированных единиц техники, теперь есть риск утери контроля над некоторыми регионами. Ресурс ВСУ истощен, пополнять его негде.

Ранее Олег Соскин, являющийся бывшим советником Леонида Кучмы, обратил внимание на дефицит личного штата в украинской армии. Он рассказал, что у президента Владимира Зеленского возникла настоящая паника на данной почве.