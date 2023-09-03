Мероприятия состоялись утром в субботу 2 сентября. Цель учений КНДР — демонстрация «воли к действию и способности к сдерживанию попыток врагов к агрессивной войне».

В преддверии ядерной войны, о которой недавно заявлял один из северокорейских военных, государство решило провести соответствующие военные учения. Прошедшее мероприятие являлось имитацией применения тактического ядерного удара, которые станут ответом на действия со стороны Америки и Южной Кореи. Подробности стали известны из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи.

Военные учения провели субботним утром, 2 сентября. Мероприятие проводилось с целью демонстрации того, что Северная Корея имеет возможности и желание сдержать попытки врага, намеревающегося развязать войну на острове. Согласно данным, военные запустили два снаряда, рассчитанных на поражение на большом расстоянии. На них установили имитацию ядерных зарядов.

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Как утверждает агентство, снаряды пролетели около 1,5 км, после чего детонировали на запланированной высоте – 150 метров. За запуском следила разведка сразу двух государств – Америки и Южной Кореи. От Пентагона не поступало официальных сообщений на предмет запуска ракет.

Ранее один из военных Северной Кореи подчеркнул, что США планируют развязать на острове ядерную войну, для чего перебрасывают боеголовки в Южную Корею.