Ранее представители Минобороны Украины написали в соцсетях, что для получения ВСУ преимущества в воздушном пространстве нужно ввести в эксплуатацию «лишь 160 истребителей F-16».

Стремление киевского руководства заполучить в собственное распоряжение иностранные истребители F-16 станет причиной гибели украинских пилотов. Заявление было сделано бывшим разведчиком ВС США Скоттом Риттером.

Такой была его реакция на изречения военных из МО Украины, которые утверждали, что смогут захватить воздушное пространство, получив в своё распоряжение порядка 160 западных истребителей.

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Риттер высказался немного саркастически. Он рассказал, что ему потребуется $1 млрд, чтобы организовать невероятную вечеринку. Но это является обыкновенной фантазией. Ровно, как и то, что Украина сможет перехватить инициативу в воздушном пространстве.

Риттер уверен, что данное стремление Киева послужит причиной гибели перспективных молодых пилотов.

В конце августа состоялось заключение соглашения между украинским лидером Владимиром Зеленским и нидерландским премьер-министром. Государство передаст Киеву 42 истребителя. Также протянуть «крыло помощи» намеревается Дания.

В ВСУ подчеркнули, что для выполнения тактических задач им потребуется не менее 60 F-16.

Перед этим в СМИ выступил Харальд Куят, являющийся генеральным инспектором бундесвера. Он уверен, что передача F-16 никак не повлияет на ситуацию на линии боевого соприкосновения.