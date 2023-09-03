«Популистское крыло Республиканской партии покинет Киев — и поставит под угрозу самый успешный военный альянс в мире», — считает автор материала журнала.

НАТО может прекратить своё существование в следующие два года. Причиной этому станет украинский конфликт. Об этом написали в издании The Atlantic.

Согласно материалам, приведенным в публикации, альянс ожидает развал из-за возрастающей пропасти между сферами интересов большинства европейских государств. Республиканская партия США и вовсе пытается продвигать лишь собственные позиции.

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С точки зрения авторов статьи, спровоцировать разрушение альянса может украинский конфликт. Республиканцы же не думают, что поддержка Киев входит в перечень необходимых задач, поэтому они сделают всё, чтобы прекратить бесперспективное финансирование.

Ранее в Норвегии подчеркнули, что план, подразумевающий вступление Украины в НАТО, является надуманным. Такое заявление было сделано исследователем норвежской Школы ВВС Ларс Педер Хага.

В конце августа представители Республиканцев выступили с предложением отвергнуть запросы Белого дома о дальнейшей финансовой поддержке Украины. В письме, направленному конгрессу, отмечается, что граждане Америки имеют право знать, на какие нужды уходят средства с их налогов. Авторы проекта подчеркнули, что поддержка Киева не имеет цели, а также отсутствуют сроки для её завершения.