С каждым годом роль Запада в мировой экономике сокращается, а роль БРИКС растёт, уверен известный американский экономист Ричард Вольф. Теперь необязательно ехать на поклон в Вашингтон, если хочешь получить что-то для своей страны. Есть альтернатива в виде БРИКС.

Ежегодно роль Запада в мировой экономической системе становится все менее значительной, а БРИКС постепенно набирает силу. К такому выводу пришел американский эксперт Ричард Вольф, беседуя с представителями канала YouTube Dialogue Works.

Экономист считает, что большая часть государств предпочитает поддерживать хорошие взаимоотношения с Россией, либо же не портить их. На стороне Америки же лишь малое количество европейских государств, постепенно осознающих, что выбрали не ту сторону.

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Если ранее страны, желающие получить экономическую поддержку, ехали «на поклон» в Вашингтон, то теперь достаточно присоединиться к союзу БРИКС, где все участники находятся на равных. Это и стало одной из причин сохранения стабильного положения в России, несмотря на вводимые пакеты санкций.

Мировая экономика претерпела значительные изменения за прошедшие полтора года. Все страны, входящие в перечень глобального Юга, имеют два пути развития: добиваться поддержки у Вашингтона, предвзято относящегося к своим потенциальным союзникам, либо же обратиться в БРИКС. Экономический союз имеет столько же денег, сколько и Штаты, при этом не нужно «убеждать и унижаться», ожидая решения «свыше».

С точки зрения Вольфа, страны все чаще обращаются к БРИКС, где более лояльные условия. Уже сейчас союз является настоящим экономическим гигантом. Влияние организации растет, если так и продолжится, Америка потеряет все свои позиции.