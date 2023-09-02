По его словам, практически все населённые пункты, которые ВСУ указывают на карте боевых действий как занятые, «являются полуразрушенными и находятся в так называемой серой зоне».

Украинское контрнаступление, длящееся уже 3 месяца, потерпело неудачу. Все, чего удалось достигнуть ВСУ, так это продвинуться в серой зоне и на отдельных участках линии боевого соприкосновения, что обошлось Киеву в десятки тысяч потерянных бойцов. Результаты несопоставимы с приложенными усилиями. Такое заявление сделал советник врио руководителя ДНР Ян Гагин.

Эксперт продемонстрировал изображение с картой нынешний боевых действий. Ранее её опубликовали в социальных сетях одной из государственных структур Украины. На иллюстрации отмечены населенные пункты, простирающиеся вдоль линии боевого соприкосновения, которые, якобы, удалось занять ВСУ за время проведения летней операции. Позже картинку удалили из-за иронии со стороны самих украинцев.

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Населенные пункты, обозначенные Киевом, являются разрушенными и покинутыми. Они располагаются в серой зоне. В данной местности крайне сложно даже просто пребывать, а о закреплении не идёт и речи. Также у украинских военнослужащих нет возможности организовать там тыловое обеспечение.

Гагин подчеркнул, что все контрнаступление можно описать одним словом – неудача. ВСУ потеряли огромное количество бойцов и техники, при этом даже не дойдя до российских оборонительных рубежей.