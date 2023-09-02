Кроме того, украинские войска лишились трех боевых машин пехоты, шести автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Гвоздика», а также двух гаубиц Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком направлении украинские военнослужащие понесли значительные потери за сутки. Общее число погибших составило свыше сотни человек. Об этом стало известно из официальной субботней сводки Минобороны РФ.

На данном направлении подразделения группировки «Восток», объединив усилия с авиацией и артиллерийскими бригадами, ударили по одной из групп украинских военнослужащих, базировавшихся в районе города Угледар, ДНР. В другом населенном пункте, Камышевахе, находящемся в Запорожском регионе, удалось уничтожить склад с боеприпасами, принадлежавший одной из бригад ВСУ.

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Только за сутки в рядах украинских военнослужащих числится около сотни потерь. Также уничтожено несколько танков, три БМП, автомобили, а также артиллерийские установки. Некоторые единицы бронированной техники были западного производства. Потеря каждого такого танка или БМП является существенным ударом по боеспособности украинских войск.