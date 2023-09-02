Джонсон подчеркнул, что в условиях полного провала наступления Кулебе ничего не остается, кроме как призывать всех бороться за Украину.

Недавно глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выступил с агрессивным обращением в сторону иностранных государств, выражающих недовольство из-за медленно продвигающегося контрнаступления. Он посоветовал им «заткнуться». Подобное обращение является лучшим свидетельством отчаянного положения Киева. Так считает бывший аналитик американских специальных служб Ларри Джонсон.

Кулеба оказался в затруднительном положении. Всеобщая критика лишь возрастает, но стоит признать, что она является обоснованной. Командование украинской армией неоднократно подчеркивало, что сможет прорвать российские оборонительные рубежи при условии получения иностранной техники. Киеву предоставили все необходимые ресурсы, но результатов контрнаступления нет.

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Джонсон считает, что летняя операция полностью провалилась. Украинцам только и остается, что обратиться к лояльным государствам с просьбой продолжить поддерживать государство.

Дмитрий Кулеба очень резко выразился в адрес иностранных чиновников, критиковавших киевское руководство. Он посоветовал недовольным посетить Украину и самостоятельно попробовать освободить хотя бы 1 квадратный сантиметр.