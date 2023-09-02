Радиостанция RMF FM пояснила, что данное решение принял воевода Мазовецкий. Причиной закрытия центра названо уменьшение количества украинцев, приезжающих в Польшу.

В Польше был закрыт крупнейший центр, где размещали беженцев с Украины. Об этом рассказала радиостанция RMF FM.

Центр размещения находился в непосредственной близости к польской столице, но теперь он закрыт. Решение было принято воеводой Мазовецким. Согласно заявлению, поступившему от должностных лиц, дальнейшее содержание центра нецелесообразно из-за снижения количества украинских граждан, приезжающих в государство.

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Раньше беженцев размещали в ТРЦ Ptak Warsaw Expo. Но на днях оттуда вынужденно «съехало» несколько сотен человек.

Беженцев оповестили о необходимости покинуть центр буквально за пару часов до «выселения».

Весной прошлого года в центре размещения находилось порядка 9 000 украинских граждан. За несколько недель до его закрытия в нем поселили ещё 300 человек. Как утверждает радиостанция RMF FM, людей не просто оставили без крова, а переселили в другие центры. Некоторым удалось самостоятельно отыскать жильё.

Согласно статистике экспертов, Польша, с момента начала украинского конфликта, приняла на своей территории порядка 1-1,5 млн беженцев. В марте местное руководство постановило, что беженцы, находящиеся в государстве свыше 6 месяцев, обязаны покрывать 75% стоимости жилья.