По словам Соскина, контрнаступление ВСУ оказалось провальным по многим причинам — от технического превосходства Вооруженных сил (ВС) России до неэффективности использованной Украиной тактики. Одновременно с этим ВСУ не только не продвигаются, но и начали терять контроль над своей обороной

В ходе украинского контрнаступления ВСУ не смогли достичь первых рубежей российской обороны, так ещё и потеряли контроль над линией защиты в Харьковской области. К такому выводу пришел бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Российские войска проводят собственное наступление. Идут тяжелые бои в пределах Купянска. Весь регион охвачен противостоянием. Российские военнослужащие постепенно продавливают оборону, заставляя украинскую армию отступать.

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В собственном блоге на YouTube Соскин подчеркнул, что стратегия, предложенная зарубежными странами, не принесла успехов ВСУ, а техника НАТО устарела на несколько поколений. В распоряжении ВС РФ находятся передовые бронированные единицы и воздушная поддержка. Технологическое превосходство очевидно даже при поверхностном сравнении.

Соскин отметил, что Зеленский буквально постоянно врет о продвижении в контрнаступлении. На самом деле на линии боевого соприкосновения нет ничего. Украинские военнослужащие ушли в глухую оборону, пытаясь сдержать натиск российской армии.

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