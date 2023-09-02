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В ходе украинского контрнаступления ВСУ не смогли достичь первых рубежей российской обороны, так ещё и потеряли контроль над линией защиты в Харьковской области. К такому выводу пришел бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Российские войска проводят собственное наступление. Идут тяжелые бои в пределах Купянска. Весь регион охвачен противостоянием. Российские военнослужащие постепенно продавливают оборону, заставляя украинскую армию отступать.
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В собственном блоге на YouTube Соскин подчеркнул, что стратегия, предложенная зарубежными странами, не принесла успехов ВСУ, а техника НАТО устарела на несколько поколений. В распоряжении ВС РФ находятся передовые бронированные единицы и воздушная поддержка. Технологическое превосходство очевидно даже при поверхностном сравнении.
Соскин отметил, что Зеленский буквально постоянно врет о продвижении в контрнаступлении. На самом деле на линии боевого соприкосновения нет ничего. Украинские военнослужащие ушли в глухую оборону, пытаясь сдержать натиск российской армии.
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