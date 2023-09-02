Культовые персонажи из Готема предстали в более мрачных образах

Нейросеть сгенерировала портреты Бэтмена и его противников так, если бы фильм снимал Джеймс Ван. Австралийский режиссер известен благодаря премьере «Пилы», «Астрала» и «Заклятия». Результаты получились впечатляющими.

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Бэтмен защищает людей от преступников в образе летучей мыши. Он родился в богатой семье, но его родные погибли от руки бандита. В детстве поклялся отомстить за них и искоренить преступность.

Джокер считается главным врагом Бэтмена. За стилизованной одеждой клоуна скрывается злодей. За 6 лет он совершил 114 убийств, его жертвами были женщины, дети и мужчины.

Женщина-кошка является искусной воровкой, которая охотится за драгоценностями. У нее есть мощные акробатические навыки. Из врага Бэтмена она потом станет его другом и союзником.

Загадочник ─ еще один враг Темного Рыцаря. За ним закрепилась слава криминального гения, он оставляет на месте преступления головоломки-послания Бэтмену. Его любимый костюм оформлен в виде вопросительного знака.

Двуликий когда-то работал прокурором в Готэме. Одна сторона его лица травмирована кислотой, ее на него вылили во время судебного заседания. Считает, что он может решать, кому дано жить, а кто должен покинуть мир.

Обзор завершает Пугало, специализирующийся на изучении природы страха. У него есть «газ страха», который вызывает фобии. Он ловко пугает своих жертв, в то время как его главной фобией считаются летучие мыши.