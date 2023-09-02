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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
AC: США из-за помощи Киеву потерпят поражение на Украине и Тайване
Как пишет автор статьи The American Conservative, скоро помощь Тайваню со стороны Вашингтона будет более затруднительной и дорогостоящей на фоне сокращённых запасов из-за поддержки Украины.

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Намерения США продолжать конфликт до последнего украинца обернется сокращением поддержки Тайваня. Подобную позицию озвучил Брэдли Делвин, обозреватель издания American Conservative.

Если США не удастся отстоять Украину, Китай совершит вторжение в Тайвань. Но следует учитывать, что намерения КНР по захвату острова останутся неизменными, при этом военный потенциал Америки сокращается практически ежедневно. Оказание поддержки Киеву не позволяет выделить много средств и финансов на остров.

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Сейчас Америка не может на равных противостоять России и Китаю – двум ядерным державам. Это можно расценить в качестве угрозы человеческой цивилизации.

В статье приведена информация CRA, где указано, что вооружение, передаваемое Украине, будет полезным и Тайваню. Нынешнее отставание в поставках острову составляет порядка $19 млрд, ведь США ставят в приоритет Киев.

Автор публикации задал риторический вопрос о том, что же важнее Китаю – поддержка США Украины, либо же снижение военного потенциала Тайваня.

Если Америка не перестанет осуществлять экспорт за собственный счёт, мир вскоре получит ответ на данный вопрос.

Ситуация на острове приняла критический вид после визита представителей Америки. Китай, расценивающий Тайвань как свою провинцию, негативно отнесся к приезду политика, рассмотрев в данном шаге поддержку местного сепаратизма. После этого НОАК провела ряд военных учений вблизи острова.

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#новости
Источник: theamericanconservative.com
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