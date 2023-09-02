По его мнению, в случае эскалации конфликта между Вашингтоном и Москвой на Украине Соединенным Штатам потребуется несколько месяцев на сбор и отправку своих сил. Джонсон отметил, что эти действия мгновенно вызовут реакцию РФ, которая начнет топить военные корабли США, а Вашингтон не сможет ничего противопоставить этому.

Решение Джорджа Буша-младшего о том, что государство выходит из договора по ПРО в 2002 году, оставило США без защиты против российских ядерных боеголовок. Мнение было озвучено бывшим аналитиком американских спецслужб Ларри Джонсоном.

Эксперт подчеркнул, что начало прямой конфронтации между США и Россией на территории Украины будет весьма трудным. Америка не сможет оперативно выслать своих военных, потребуется пара месяцев на сборы. Джонсон уверен, что Москва не станет ожидать готовности оппонента. Первым под удар попадет флот ВМС США, при этом Вашингтону останется лишь терпеть потери.

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Выход из программы ПРО является стратегической ошибкой, допущенной Джорджем Бушем-младшим. Россия, благодаря этому, сформировала мощную противоракетную оборону. Государство сможет отразить практически любые ядерные снаряды, запущенные Америкой. США же подобной защиты не имеет.

Эксперт уверен, малая часть боеприпасов достигнет российской территории, но подавляющее большинство боеголовок удастся уничтожить. Это значительно повысит шансы государства на «выживание». США же будет уничтожено после первой атаки.

Пусть РФ и понесет миллионные потери, но страна продолжит жить. Америка будет стерта с лица планеты.