По мнению экс-офицера военной разведки Британии Фрэнка Ледвиджа, на Западе уже начали делать шаги в этом направлении, рассматривая возможность территориальных уступок со стороны Украины.

Европе требуется срочно решить конфликт на Украине миром, даже во вред пожеланиям Киева. Об этом написал военный историк, бывший офицер британской разведки Фрэнк Ледвидж.

Так как отсутствуют результаты на линии боевого соприкосновения, а в Америке все ближе час выборов, Западу требуется быть сплоченным, чтобы урегулировать конфликт. Сейчас интересы Украины отходят на второй план.

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Автор считает, что в НАТО уже инициировали данный процесс. Недавно Стиан Йенссен предположил, что иностранные чиновники задумались о возможности обменять часть украинских территорий на вступление Украины в альянс.

Ледвидж подчеркнул, что вероятность ядерной эскалации делает перспективу поддержки Киева неактуальной. Дипломаты опасаются наихудшего развития событий.

Историк уверяет, что контрнаступление ВСУ застопорилось на одном месте, результаты отсутствуют, а уже есть предпосылки к затяжному противостоянию.

Украинский лидер Владимир Зеленский ещё осенью прошлого года рассказал, что Киев имеет «план достижения мир», состоящий из десяти пунктов. В нем он настаивает на восстановлении территориальной целостности государства и формировании механизма по возмещению убытков.