По словам Макгрегора, один из мобильных операторов Украины запустил акцию, в рамках которой абонентам предлагалось отправить сообщение «Спасибо» на номер погибшего солдата.

Из-за случайности общественности стало известно настоящее число потерь в противостоянии Киева и Москвы. Точное количество составляет свыше 400 000 человек с момента начала конфликта. Заявление было сделано бывшим советником руководителя Пентагона полковником Дугласом Макгрегором в беседе с журналистом Стивеном Гарднером.

Военный эксперт рассказал, что люди признали его правоту. Украинцы же, сохраняющие режим «конспирации», случайно «проболтались» об этом. Ранее Макгрегор заявлял, что число потерь ВСУ составляет не менее 400 000 бойцов. Совсем недавно это подтвердилось.

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Он напомнил, что цифра уже превысила показатели потерь США во время Второй мировой войны. При этом армия Америки схлестнулась с силами вермахта, истощенного ближе к завершению конфликта, и не имеющей воздушной поддержки.

Макгрегор уверен, что конфликт подходит к логическому концу. Россия полностью преобладает на линии боевого соприкосновения, а сейчас и вовсе проводит собственное наступление.

Потери украинских военнослужащих были раскрыты оператором «Киевстар» в ходе акции. Компания призывала поблагодарить павших бойцов отправкой сообщения. В рекламном ролике прозвучал лозунг: «400 тысяч героев не ответят на звонок».