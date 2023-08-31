Исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард опубликовал на Reddit обращение к фанатам Starfield. Он поблагодарил геймеров за поддержку, отметив, что положительные отклики сообщества много значат для разработчиков.

Тодд Говард выразил свою глубочайшую признательность фанатам, оставив трогательное послание дня них и создателей проекта Starfield.

Исполнительный продюсер компании Bethesda Тодд Говард разместил на портале Reddit свой пост, в котором обратился к геймерам, ожидающим выход игры. Он выразил признательность за поддержку, указав, что положительные отклики людей имеют большое значение.

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Говард подчеркнул, что он длительное время наблюдал за развитием фанатского комьюнити. Сначала геймеры выражали лишь заинтересованность, которая переросла в ожидание, а после – искреннюю поддержку. Starfield – один из лучших проектов компании, в который разработчики вложили душу во многом благодаря столь теплому отношению геймеров.

Исполнительный продюсер отправил несколько писем сотрудникам Microsoft, Xbox и Bethesda, где немного поностальгировал, а после поблагодарил всех причастных к созданию проекта.

Также Говард рассказал о зарождении идеи и начале её претворения в жизнь. Исполнительный продюсер пришел к Роберту Альтману в 2013 году, когда самые «громкие» проекты Bethesda были на пике популярности. Там, в ходе частной беседы, он изложил детали новой игры.

Говард поделился своими намерениями, рассказав, что предстоящий проект станет крупнейшим за прошедшие 25 лет. Геймеры смогут бороздить галактические просторы, ведь воплотить мечту побывать в космосе, в большинстве случаев, могут исключительно игры. Альтман воспринял идею с восторгом, поверив в разработчиков.

Говард рассказал, что объединение с Xbox сблизило компании, поэтому он выражает благодарность и Филу Спенсеру, который верил в успех проекта и поддерживал авторов игры. И теперь, когда до выхода проекта остаются считанные дни, все, что остается студии, так это проверить в очередной раз готовность и ожидать мнения фанатов.