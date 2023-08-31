"Небольшая разница: Израиль в военном отношении значительно превосходит своих арабских соседей. Чего нельзя сказать об Украине в обозримом будущем", - отметил Лаутербах в своей статье.

Украина не сможет долго участвовать в конфликте как тот же Израиль, ведь у неё отсутствует превосходство над противником. Мнение озвучил Райнхард Лаутербах в своей публикации для немецкого издания.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что государство сможет быть в состоянии конфликта длительное время, если не будет терять бойцов. ВСУ необходимо минимизировать жертвы, чтобы продолжать противоборство.

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Лаутербах подчеркнул, что руководство Киева даже не рассматривает возможности вступить в мирные переговоры, о чем прямо заявляет Зеленский. Автор уловил прямой посыл президента Украины во время телемарафона – гражданам необходимо быть готовыми жить в вечном военном положении.

Перспектива не самая радужная, но Америка желает видеть именно такой сценарий, как было с Израилем. Украине передадут боеприпасы, выделят деньги, немного политической поддержки, но о присоединении в НАТО можно забыть. Это очевидно, ведь вступление Киева в альянс обяжет Европу выделить собственные силы на противостояние с Россией.

Украина становится новым Израилем, но с худшими перспективами из-за отсутствия преимущества над противником в военной и политической сферах.